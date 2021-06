Franzsee-Saison beginnt

Am 13. Juni geht es endlich los

Amedorf. Die Franzsee Initiative freut sich mit allen Mitgliedern und Badegästen auf den Start in die Badesaison am Naturbadesee. Dank gesunkener Inzidenzwerte geht es am 13. Juni los, vorerst allerdings nur freitags von 15 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Auch in diesem Corona-Sommer müssen die gleichen Einschränkungen und Regeln beachtet werden wie im vergangenen Jahr. Eine große Bitte an alle Badegäste: Bitte unbedingt die ausgehängten Hygiene- und Abstandsregeln lesen und befolgen und ich nach den Anweisungen der Badeaufsichten richten. Sie müssen eingehalten werden, damit alle gesund und die Lockerungen auch zukünftig bestehen bleiben. Die Franzsee-Initiative bedankt sich bei allen, die sie bei den schwierigen Vorbereitungen für diese Badesaison unterstützt haben und dies auch weiterhin tun. Alle aktuellen Neuigkeiten oder Änderungen gibt es unter www.franzseebad.de.