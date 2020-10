Freie Plätze bei Emilie

Eltern-Kind-Spielgruppen im Familienzentrum

Mellendorf.Nach den Herbstferien sind ein paar Plätze in den Eltern-Kind-Spielgruppen des Familienzentrums neu zu vergeben. Die vier Gruppen treffen sich montags oder freitags für zwei Stunden mit Christina Börstling im „Sonnenzimmer“. Anmeldungen oder Anfragen bitte an Christina@Boerstling.de oder info@emilie-wedemark.de. Einen neuen Kurs „Indische Babymassage“ bietet Nadine Biester vom 28. Oktober (fünf Treffen) für Babys im Alter ab 6 Wochen ebenfalls im „Sonnenzimmer“ an. Anfragen oder Anmeldungen bitte direkt an Nadine Biester per Mail Nadine@Biester.info oder Mobil unter (01 74) 5 87 52 66.Für Babys, die von April – Juni dieses Jahres geboren sind, beginnt ein DELFI-Kurs mit Scarlett Highley im „Blauen Raum“. Anmeldungen nimmt die katholische Familienbildungsstätte unter bildung@kath-fabi-hannover.de entgegen (Kursnummer 20C2242-8) oder Scarlett Highley unter Telefon (01 72) 4 58 46 49 oder info@klecker-lecker.de. Alle Kurse finden im evangelischen Pfarrhaus, Wedemarkstraße 28 in Mellendorf statt. Weitere Informationen zu den Angeboten sind unter www.emilie-wedemark.de zu finden.