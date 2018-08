Freie Plätze bei Seminar

Jetzt Einstieg in die Buchführung kennenlernen

Bissendorf. Dienstags, ab 11. September, bietet die vhs Hannover Land ein neues Seminar „Buchführung“ (V.-Nr. W650244) in Bissendorf an der VHS, Am Mühlenberg 15, an. Auch in Zeiten vollständig automatisierter Buchhaltungsprogramme ist die Beherrschung der buchhalterischen Grundregeln unerlässlich. In diesem Seminar werden den Teilnehmenden praxisnah und leicht verständlich grundlegende buchhalterische Kenntnisse vermittelt, um entweder die Buchhaltung im eigenen Betrieb zu führen oder den Grundstein für eine weitere berufliche Qualifikation zu legen. Der Kurs orientiert sich am Rahmenplan des Kurssystems „Finanzbuchhalter VHS“. Ziel ist, dass den Teilnehmenden nach Abschluss des Kurses die Abläufe im betrieblichen Rechnungswesen vertraut sind und Geschäftsfälle selbstständig verbucht werden können. Dies ist eine grundlegende Qualifikation für die computergestützte Belegerfassung und -bearbeitung. Auf Wunsch kann abschließend eine Zertifikatsprüfung vor dem Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens abgelegt werden. Das Seminar, für das keine besonderen Vorkenntnisse notwendig sind, findet jeweils von 18 bis 20.15 Uhr statt und kostet 181,50 Euro zuzüglich gegebenenfalls Prüfungsgebühr. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 26, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.