Freie Plätze

Mellendorf. In den Eltern-Kind-Spielgruppen des Familienzentrums Emilie am Montag mit Christina Börstling ist kurzfristig jeweils ein Platz frei geworden. Die Gruppe trifft sich im Sonnenzimmer des evangelischen Pfarrhauses, Wedemarkstraße 28 in Mellendorf; „Blümchen“ am Montag von 8.15 bis 10.15 Uhr und „Sonnenschein“ am Montag, von 10.30 bis 12.30 Uhr. Wer spontan Interesse hat, meldet sich bei Christina Börstling per E-Mail Christina@Boerstling.de oder im Familienzentrum unter info@emilie-wedemark.de, telefonisch unter (0 51 30) 6 09 08 41.