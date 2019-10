Freitag geschlossen

Region. Die Geschäftsstellen der vhs Hannover Land in Neustadt a. Rbge., Wunstorf, Garbsen, Burgwedel und in der Wedemark werden am Freitag, 1. November, aufgrund des Brückentages geschlossen bleiben. Am Montag, 4. November, sind die Mitarbeiter wieder gerne für ihre Kunden da.