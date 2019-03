Freitagnachmittag keine telefonische Erreichbarkeit

Mellendorf. Am Freitag, 8. März, finden Arbeiten an den zentralen Telefonanlagen der Gemeindeverwaltung Wedemark statt. Dazu werden die bestehenden Systeme nachmittags abgeschaltet. Zwischen 14 und etwa 18 Uhr sind Rathaus, Standesamt, Bauhof, alle Schulen des Campus W in Mellendorf, die Ganztagsschule sowie die Bibliothek per Festnetztelefon und Telefax nicht erreichbar.