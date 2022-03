Friedensgebet

Helstorf. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine dauert an. In der Helstorfer Kirche wird am Sonntag, dem 6. März, dem ersten Sonntag der Passionszeit daher wieder eine Friedensandacht stattfinden. Wie bereits in der letzten Woche wollen alle Teilnehmer ihre große Sorge teilen und sie gemeinsam vor Gott bringen. Beginn ist 10 Uhr.