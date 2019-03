Fröhlicher Liederabend

Scherenbostel. Im Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel, Am Husalsberg 7, wird am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr gesungen. Der Spaß an der Freude steht über dem Können. Wie auch im letzten Jahr wird Peter Striegelski die Teilnehmer mit seinem Akkordeon musikalisch begleiten. Alle sind herzlich eingeladen zu der letzten Veranstaltung vor der Sommerpause. Der Drei-Dörfer-Treff würde sich über recht viele Besucher freuen. Es wird kein Eintritt erhoben.