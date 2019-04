Frühjahrsputz der Mellendorfer Schützen

Mellendorf. Zum diesjährigen Frühjahrsputz im und um das Schützenhaus treffen sich die Mellendorfer Schützen am Sonnabend, 13. April, um 10 Uhr am Schützenhaus an der Schaumburger Straße. Um rege Beteiligung wird gebeten.