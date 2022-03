Frühjahrstreffen der SPD 60 plus

Wedemark.



Nach langer Corona-Zwangspause lädt die SPD-AG 60 plus Wedemark Mitglieder, Freunde und Gäste ein zum Frühjahrstreffen im Gasthaus Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8. Die Zusammenkunft findet statt am Mittwoch, 30. März, um 14 Uhr im Gesellschaftsraum. Es gilt die 2-G-Regelung, es dürfen also nur vollständig Corona-Geimpfte und Genesene teilnehmen. Bitte entsprechende Nachweise mitbringen. Um Vorbereitungen treffen zu können, ist eine telefonische Anmeldung bis zum 25. März um 16 Uhr erbeten, entweder bei Ruth Kraaß (Telefon 62 85) oder Irmhild Hennig (Telefon 69 66). Dann bitte auch angeben, ob Kaffee und Kuchen oder Deftiges gewünscht wird, denn auch für den Wirt ist es ein Neuanfang. Seit dem letzten Treffen sind fast zwei Jahre vergangen. Es ist viel geschehen in dieser Zeit. Es wird also enorm viel Gesprächsstoff geben. Außerdem werden einige Änderungen der monatlichen Treffen mitgeteilt. Wie immer sind neue Gäste willkommen, eine Mitgliedschaft in der SPD ist nicht erforderlich.



.