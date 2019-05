Frühlingsfest

Elze. Am Sonnabend, 11. Mai, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr lädt die Zwergenburg zum diesjährigen Frühlingsfest ein. Auf dem Gelände der Kindertagesstätte, am Gutshof 1 in Elze warten neben dem beliebten Kinderschminken und kreativen Bastelaktionen dieses Jahr sogar eine Hüpfburg und eine Ponykutsche als Überraschung auf die kleinen und großen Besucher. Für das leibliche Wohl ist mit leckerem Kaffee, knusprigen Waffeln und selbst gebackenem Kuchen gesorgt. Die Zwergenburg freut sich auf zahlreiche Besucher.