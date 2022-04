Frühstück ab 60

Resse. Am Dienstag, 26. April, von 9 bis 11 Uhr plant der Resser Werkkreis endlich wieder ein „Frühstück ab 60“ in der Resser Kapernaum-Kirche, Martin-Luther-Straße 10. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2022 musste das beliebte Mitbring-Buffet-Frühstück mit Andacht, Austausch und Thema immer wieder verschoben werden. „Nun freuen wir uns, dass wir endlich wieder zusammenkommen können“, sind sich die vorbereitenden Frauen einig. Für das Frühstück gilt: Jeder bringe etwas für das Büffet mit, Brötchen werden gestellt. Auf den Wegen und am Büffet gilt Maskenpflicht, um niemanden zu gefährden. Zu Gast ist der Feuerwehr- und Notfallseelsorger und gebürtiger Resser Pastor Matthias Stalmann.

Damit genug Brötchen besorgt werden, wird um Anmeldung im Gemeindebüro unter Telefon (051 31) 5 3008 oder anmeldung@kapernaum-resse.de gebeten.