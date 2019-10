Frühstück

Schernbostel. Am Sonntag, 10. November, um 10 Uhr hat die Damenabteilung des Schützenvereins Scherenbostel die Damen des KSV Wedemark-Langenhagen zum Frühstück in das Schützenhaus Scherenbostel eingeladen. Anlass dafür ist das 50-jährige Jubiläum der Damenabteilung. Während der Feier werden die Gewinnerin des Jutta-Rathmann-Pokals bekannt gegeben, dieser Pokal wird auf Kreisebene von den Frauen ausgeschossen. Der Erlös des Schießens wird an den Ambulanten Kinderhospizdienst des ASB gespendet.