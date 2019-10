Frühstück in Wennebostel

Singen gegen den Herbstblues

Wennebostel. Die St. Michaeliskirchengemeinde lädt alle ab 60 in der Reihe des Wennebosteler Frühstücks im Gasthaus Bludau, Alter Postweg 8, zum „Singen gegen den Herbstblues“ ein. Am Donnerstag, 7. November, um 10 Uhr wird sich erst mal mit Andacht und deftigem Frühstück gestärkt. Dann setzt sich die Musikschullehrerin Susanne Köhler an die Tasten und animiert zum Mitsingen. Von Schlagern über Volkslieder bis hin zu traditionellen Chorälen ist das Programm geplant. Mitsingen kann jede und jeder. Für die Textgrundlage wird gesorgt. Susanne Köhler ist nicht nur erfahrene Instrumentalistin, sondern kann auch von der Wirkung des Gesangs auf den Menschen berichten.Für das Frühstück werden zehn Euro erhoben. Um besser planen zu können, bitten die Vorbereitenden um eine Anmeldung bei Sieglinde Lemke unter Telefon (0 51 30) 78 22 oder Hannelore Seifert, Telefon (0 51 30) 77 62.