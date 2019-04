Frühstück in Wennebostel mit Resser Förster

Wennebostel. Die St. Michaeliskirchengemeinde lädt alle ab 60 ein: Nach dem Erfolg im letzten Jahr geht es weiter in der Reihe des Wennebosteler Frühstücks im Gasthaus Bludau. Am Donnerstag, 25. April, um 10 Uhr stellt nach Andacht und deftigem Frühstück Förster Thomas Deppe aus Resse die Besonderheiten seiner Arbeit in der Wedemark vor. Für das Frühstück werden zehn Euro erhoben. Um besser planen zu können, bitten die Vorbereitenden um eine Anmeldung bei Sieglinde Lemke unter Telefon (0 51 30) 78 22 oder Hannelore Seifert (0 51 30) 77 62.