Führung

Resse. Am Ostermontag, 22. April, gibt es eine öffentliche Führung über den neuen Moor-Erlebnispfad in Resse. Die Führung wird von der Gäste-Führerin Lisel Köthe geleitet. Es wird ein Beitrag für Erwachsene in Höhe von vier Euro, für Kinder ab sechs Jahren in Höhe von zwei Euro erhoben. Bei hoffentlich gutem Wetter, gibt es sicherlich

einen erlebnisreichen Ausflug.