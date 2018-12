Führung durch Krippenausstellung

Bissendorf. Am Sonntag, 16. Dezember, öffnet die Krippenausstellung in der St.-Michaeliskirche in Bissendorf von 15 bis 18 Uhr zum letzten Mal die Türen. In den letzten Wochen ist sie von vielen Besuchern entdeckt worden. Die kleinen Figuren haben die vielen Kinderhände des Familiengottesdienstes unversehrt überstanden und mehrere Schulklassen haben die Krippen gezählt. Am Sonntag bietet die Sammlerin Ulrike Hildebrandt um 17 Uhr nun eine Führung durch die ausgestellten Krippen an. Neben den Krippen sind auch Weihnachtsikonen des Sammlers Mathias Krüger ausgestellt – eine kleine Einführung in diese Heiligenbilder aus der orthodoxen Tradition wird im Gottesdienst am Sonntag, 16. Dezember, um 9.30 Uhr angeboten.