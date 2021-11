Führung in der Abbensener Kapelle

Besuch im Richard-Brandt-Heimatmuseums mit Anmeldung möglich

Wedemark. Das Richard-Brandt-Heimatmuseum kann vorübergehend an Wochentagen nur mit telefonischer Anmeldung besucht werden: Öffnungen an Sonntagen sind wegen eines personellen Engpasses nicht möglich. Nach vorheriger Anmeldung ist der Besuch des Museums möglich. Coronabedingt dürfen sich jeweils nur fünf Besuchende gleichzeitig in denMuseumsräumen aufhalten. Zudem bietet das Team des Heimatmuseums weiterhin öffentliche Veranstaltungen an. Am Dienstag, 16. November, startet um 10 Uhr eine Führung in Abbensen in der Johanniskapelle von 1912 an. An anderer Stelle gab es ehemals eine Kapelle aus dem 15. Jahrhundert. Aus dieser Kapelle wurde unter anderem ein Flügelaltar übernommen. Dieser wurde 1974 gestohlen und später auf dem Düsseldorfer Flughafen sichergestellt. Nach der Besichtigung der Kapelle folgt die Besichtigung der Kirche in Helstorf, die 1751 erbaut wurde. Treffpunkt ist vor der Kapelle in Abbensen. Eine Teilnahme an der Führung ist nur mit dem schriftlichen Nachweis eines negativen Tests, der vollständigen Impfung oder der Genesung möglich. Für den Besuch des Heimatmuseums und für die Teilnahme an der Führung ist eine telefonische Anmeldung unter (0173) 2 48 95 66 notwendig.