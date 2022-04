Führungen in der IGS

Mellendorf. Da die coronabedingten Auflagen nach den Ferien zum Teil wegfallen, möchte die IGS Wedemark gerne noch einmal die Schule vor Ort zeigen. Dazu werden Führungen durch die Räume angeboten, um noch einmal auch vor Ort zu zeigen, wie sinnvolles, nachhaltiges und digitales Lernen in einer angenehmen Lernatmosphäre aussieht und funktioniert.

Alle interessierten Familien treffen sich am Freitag, 22. April, zwischen 16 und 17 Uhr im Forum der IGS Wedemark. Einfach an den Tischen Platz nehmen. Die letzte Führung startet um 17 Uhr. Es müssen also nicht alle um 16 Uhr gleich erscheinen. Während der Führungen können gerne Fragen gestellt werden, auch die Anmeldeformulare liegen aus. Alle weiteren Infos zur Anmeldung und zu den Führungen gibt es auf der Homepage. Anmeldungen sind möglich am Montag, 2. Mai, Mittwoch, 4. Mai, und Donnerstag, 5. Mai, in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr.