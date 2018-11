Für Proben anmelden

Helstorf. Für das Krippenspiel des Kirchspiels Helstorf-Abbensen am 24. Dezember können Interessierte entweder zur Vorbesprechung am Sonnabend, 17. Dezember, um 10 Uhr in die Helstorfer Pfarrdiele kommen oder sich anmelden unter Telefon (01 70) 6 90 19 78.