Fußgängerin verletzt

Bissendorf. Am Donnerstagmittag, um 12.20 Uhr, kam es an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der 60-jährige Fahrer eines VW Golf übersah beim Ausfahren aus einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes die Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte. Die Fußgängerin stürzt und verletzt sich dabei an der Hand sowie am Kopf. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.