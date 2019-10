Gänseessen

Resse. Am Sonntag, 24. November, geht es mit den Resser Schützen in die „Schenken- Küche“ nach Ovenhausen. Die Bauernstube „Schenken-Küche“ liegt malerisch im Weserbergland und erwartet alle Teilnehmer zum leckeren Gänseessen/Büfett. Danach erfolgt eine kleine Rundfahrt durch eine schöne Winterlandschaft. Im Anschluss wird ein köstliches Kaffeegedeck mit frischen Waffeln und heißen Kirschen mit Nachmittagsunterhaltung gereicht. Abfahrt ist um 9.30 Uhr an der Resser Schule, die Ankunft ist für circa 19 Uhr geplant. Die Kosten betragen 60 Euro pro Person inklusive Frühstück. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt Renate Gutowski unter Telefon (0 51 31) 5 26 97 noch bis zum 27. Oktober entgegen.