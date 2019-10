Gästeführung

Bissendorf. Die Führung: „Rund um Michaelis“ – von Kirche, Pastoren und Schulmeistern wird am Donnerstag, 10. Oktober, um 16 Uhr mit Gästeführerin Heide Manz gestartet. Treffen ist auf dem Amtshof vor dem Bürgerhaus. Die Kosten pro Person betragen drei Euro.

Der Rundgang beginnt auf dem Amtshof in Bissendorf. Heide Manz stellt den Gästen die Michaeliskirche innen und außen vor, sowie die vorhandenen Grabplatten. Weiter geht die Führung über den Pfarrhof, hierbei erzähIt die Gästeführerin etwas über die Geschichte von Pastoren, Küstern und alter Schule. Vorbei am „Hengstorfhaus" geht es zum Friedhof auf dem „Hellenfelde". Die Führung dauert circa eineinhalb Stunden.