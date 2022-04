Gästeführung

Bissendorf. Gästeführerin Marga Hetzel lädt am Sonntag, 10. April, um 14.30 Uhr zu einem Spaziergang durch den historischen Ortskern in Bissendorf ein. Dabei erfahren die Gäste vieles über die Geschichte des Dorfes, seinen Plätzen und Straßen sowie Geschichten zu berühmten und weniger berühmten Personen, die mit dem Dorf in Verbindung stehen. Treffpunkt ist vor dem Bürgerhaus. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden und kostet drei Euro.