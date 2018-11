Gästeführung

Elze. Zur Neuerscheinung des Buches „Leben in einem Norddeutschen Dorf von 1930 bis 1950 Elze – Wedemark“ hat Otto Hemme eine Gästeführung mit dem Titel „Elze im Zweiten Weltkrieg“ ausgearbeitet. Wegen der großen Nachfrage soll diese öffentliche Gästeführung vor dem Haus Hohenheider Straße 4 in Elze am Sonntag, 11. November, um 16 Uhr wiederholt werden. Die Führung wird 90 bis 120 Minuten dauern. Da eine Strecke von etwa zwei Kilometer zu Fuß zurückgelegt wird, wird um gutes Schuhwerk und wetterbedingte Kleidung gebeten. Diese Tour ist für Menschen mit Gehbehinderungen nicht geeeignet. Die Führung kostet vier Euro pro Person. Da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist, wird um frühzeitige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 95 17 39 oder otto-hemme@dorf-elze.de gebeten.