Gästeführung in Bissendorf

Mahlstein – Mühlstein – Mutterkorn

Bissendorf. Bei einer circa einstündigen Tour durch Teile des historischen Ortskernes von Bissendorf erfahren die Teilnehmer Interessantes und Amüsantes rund um das Thema Getreide. Wie sieht eigentlich ein Mahlstein aus und wie funktioniert er? Warum heißen so viele Menschen Müller und wer war Kunibert der Kleie Kotzer? Warum hatten Mühlen früher eine Alarmanlage oder wie geht die Geheimsprache der Müller? Die Antworten auf all diese Fragen beantwortet Jungfer Anni am Sonnabend, 24. August, um 16 Uhr. Diese Führung ist besonders für Familien geeignet… mutige Kinder dürfen am Ende der Veranstaltung eine besondere Mehlwurm-Züchtung verkosten. Treffpunkt ist die Treppe des Bissendorfer Bürgerhauses, Am Markt 1. Wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und vier Euro als Mühlentaler pro Erwachsenen und 2,50 Euro pro Kind ab sechs Jahren sind mitzubringen.Telefonische Anmeldung unter (0 51 30) 6 03 63 bei Anja Hemme oder (01 75) 9 63 65 71.