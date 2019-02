Gästeführung in Elze

Elze. Wegen des großen Interesses an dem aktuellen Thema: Elze im Zweiten

Weltkrieg bietet Otto Hemme eine weitere Gästeführung am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr

in der Hohenheider Straße 4 in Elze an. Gestartet wird vor dem Haus des damaligen Bürgermeisters der Nazizeit Wilhelm Sprengel, dann geht es weiter auf der Hohenheider Straße bis zum Ortsausgang und dort erfahren die Teilnehmer etwas zum alten Transformatorenhäuschen, zu ausgelagerten Warenlagern von ausgebomten Hannoveranern, von feindlichen Bomberabschüssen und sich mit dem Fallschirm rettenden Soldaten. Dann geht es zum Haus des SPD-Bürgermeisters der Nachkriegszeit, zum

ältesten Gasthaus des Dorfes, in dem die erste Nachkriegshochzeit stattfand. Weiter geht es zum alten Spritzenhaus und zur alten Schule. Über die Goltermann-Kreuzung gehen die Teilnehmer zur Pfarrscheune, wo das Gefangenenlager Elze untergebracht war. Anmeldung bei Otto Hemme unter Telefon (0 51 30) 95 17 39 oder E-Mail Otto.Hemme@gmx.de.