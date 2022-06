Gästeführung mit Jungfer Anni

Bissendorf. Am Sonnabend, 18. Juni, um 15 Uhr findet in Bissendorf eine Kostümgästeführung von Jungfer Anni mit dem Titel „Häuser-Höfe-Hochzeitsbräuche“ statt.

Treffpunkt ist die Treppe des Bissendorfer Bürgerhauses, Am Markt 1 in Bissendorf.

Von dort startet die etwa eineinhalbstündige Tour durch Teile des historischen Dorfkernes von Bissendorf. Bei diesem Rundgang erfahren die Teilnehmer Interessantes und Amüsantes über alte Hochzeitsbräuche und Hofgeschichten. Es geht um den Hochzeitsbitter, den Besenreiter und den Brauttausch der Welfen und natürlich noch viel mehr. Bitte festes Schuhwerk und wetterbedingte Kleidung sowie gute Laune mitbringen.

Der Tourbeitrag beläuft sich auf Euro vier Euro Kranzgeld für Erwachsene, und 2,50 für Kinder ab sechs Jahren. Anmeldung erbeten bei: Anja Hemme, Telefon (0 51 30) 6 03 63 oder (01 75) 9 63 65 71.