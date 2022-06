Gästeführungen in Elze

Bei der ersten Führung tauchen die Teilnehmer ein in alte und junge Geschichten aus Elze, erfahren von einen Mordfall aus 1599 und wie der Dorfschullehrer den Pastor ersetzenmusste. Sie schauen sich alte Bilder von Hofstellen an und wie diese heuteaussehen. So erkennen sie die Veränderungen des Dorfes in den letzten150 Jahren. Zum Schluss erfahren sie noch etwas über den italienischenLebemann Steccinelli, dem der Elzer Gutshof gehörte.Bei der zweiten Führung geht es vor dem Haus des damaligen Bürgermeisters WilhelmSprengel aus der Nazizeit los. Otto Hemme berichtet über dessen Werdegang. Auf demGang über die Hohenheider Straße sehen die Teilnehmer auf alten Bidern dasTranformatorenhaus, das zu der Zeit als Sirenenturm und Gefängnisdiente. Hier waren auch ehemalige Außenlager von hannoverschen Firmen.Ein polnischer Zwangsarbeiter kam ums Leben und Tiefflieger beschosseneinen Munitionszug, der am Bahnhof Lindwedel explodierte.