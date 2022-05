Gailhof feiert Schützenfest

Der 11. Juni steht ganz im Zeichen des größtes Festes im Dorf

Gailhof. Endlich ist es wieder soweit: der Schützenverein „Sichere Hand“ Gailhof lädt zumSchützenfest am Sonnabend, 11. Juni, ab 12.30 Uhr ein. Die Schützen freuen sich, nach zwei Jahren Zwangspause das größte Fest des Dorfes wieder feiern und nach spannendenund sportlichen Wettkämpfen auf den Schießständen die neuen Schützenkönige und weitere Ehrenträger präsentieren und auszeichnen zu dürfen.Die Schützenschwestern und Schützenbrüder holen ihre Uniformen aus den Schränken und die Gailhofer Familien freuen sich mit mit den Schützen auf einen der festlichen Höhepunkte des Jahres im Dorf. Für das leibliche Wohl, für Spaß und Spiel für die Kinder sowie für Musik und Unterhaltung wird gesorgt.Um 12.30 Uhr ist Treffen am Schützenhaus, Ausschank und Grill zum Mittagessen auf dem Festplatz, um 13.30 Uhr Ehrungen der neuen Würdenträger und langjähriger Mitglieder sowie Verabschiedungen der Könige des letzten Jahres vor Corona. Um 14: Uhr startet der Ausmasch zu den neuen Schützenkönigen – der größte gemeinsame Spaziergang des Dorfes mit Musik. Um 16 Uhr nach der Rückkehr zum Schützenhaus gibt es eine Kaffeetafel für alle Besucher, ein Platzkonzert der Kapelle, eine Strohburg, eine Hüpfburg, Spaß und Spiel für die Kinder und eine Schießbude. Um 19 Uhr beginnt die Party im Schützenhaus mit DJ MOplay, Sektbar, Pilsbar und Longdrinks, natürlich Open end. Die Schützen wünschen allen Besuchern viel Spaß und wer möchte, ist gern zum Aufbau am Donnerstag,9. Juni, um18.30 Uhr am Schützenhaus eingeladen. Über viele fleißige Helfer würde sich der Vorstand sehr freuen.-.-