Garagenflohmarkt im Juni

Ehrenamtliche Initiativgruppe organisiert

Mellendorf. Eine ehrenamtliche Initiativgruppe organisiert aktuell einen Garagenflomarkt, der am 13. Juni in Mellendorf stattfinden soll. Die Verlängerung der Corona-Beschränkungen veranlasst die Menschen, zuhause zu bleiben. Viele werden dies zum Anlass für einen Frühjahrsputz nehmen. „Eine gute Gelegenheit, Keller und Boden zu durchforsten und Überflüssiges für einen Flohmarkt herauszusuchen!“ so Olaf Mußmann von der Initiativgruppe „Mellendorfer Garagenflohmarkt“. Ob altes Kinderspielzeug, Überflüssiges aus der Küche, vom Dachboden oder aus dem Keller: Wer während des Aufräumens Interessantes findet und dies verkaufen möchte kann sich gerne am Garagenflohmarkt beteiligen. Der Verkauf findet auf dem eigenen Privatgrundstück statt: Im Garten oder aus der Garage heraus. Um den Flohmarkt sicher umsetzen zu können hat die Initiativgruppe Coronaregeln aufgestellt. Geplant ist auch ein Kulturprogramm, das spendenfinanziert mit einer Hutkasse umgesetzt werden wird. John Pommerening von der Initiativgruppe: „Mit etwas Glück wird sich daraus ein kleines dezentrales und über ganz Mellendorf verteiltes Kulturfestival entwickeln - nach so langer Zeit ohne Kulturangebote freuen wir uns darauf ganz besonders.“ Erste Angebote mit Musikaufführungen, Schauspiel und Jonglage sind bereits eingegangen. Die Anzahl der Standanmeldungen liegt bereits bei knapp 50. Gerne nimmt das Organisationteam weitere Anmeldungen entgegen. Willkommen sind ebefalls alle, die mit ihren Aufführungen das Kulturprogramm aktiv mit gestalten möchten oder die zwar keine eigene Aufführung neben ihrem Flohmarktstand anbieten möchten, die aber auf dem eigenen Grundstück Platz für andere Kulturschaffende zur Verfügung stellen können. Anmeldungen sind über die Website www.garagenflohmarkt-mellendorf.de möglich.