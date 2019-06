Garagenflohmarkt in Fuhrberg

Fuhrberg. Der erste Garagenflohmarkt in Fuhrberg hat viele Interessenten gefunden. In 86 Garagen (natürlich auch auf Höfen und Grundstücken) kann am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 16 Uhr ausgiebig gestöbert werden. Die Wege im Dorf sind kurz, deshalb sind alle Stände fußläufig erreichbar. Die Verkaufsstände sind mit Luftballons gekennzeichnet. An zentralen Stellen hängen Übersichtspläne aus und sind auch an den Ständen einsehbar. Weiter Infos unter Garagenflohmarkt-Fuhrberg@vodafonemail.de.