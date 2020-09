Garagenflohmarkt in Mellendorf

Mellendorf. Aufgrund der Coroana-Krise und der Vorgaben zum Social Distancing verbringt die Wedemärker Bevölkerung nach wie vor viel Zeit Zuhause. „Eine gute Gelegenheit, Keller und Boden zu durchforsten und Überflüssiges für einen Flohmarkt herauszusuchen,“ so Olaf Mußmann von der Initiativgruppe „Mellendorfer Garagenflohmarkt“. Ob altes Kinderspielzeug, Überflüssiges aus der Küche oder Dachboden- und Kellerfunde: Wer bei den häuslichen Aufräumarbeiten Interessantes gefunden hat und dies verkaufen möchte, kann sich gerne am Garagenflohmarkt beteiligen. Der Verkauf findet auf dem eigenen Privatgrundstück statt: Im Garten oder eben aus der Garage heraus. Die damit verbundene Verteilung der Besucherströme ermöglicht die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln. Zur Organisation des Garagenflohmarktes haben sich einige Mellendorfer zusammengeschlossen. Die Organisatoren leisten dies ehrenamtlich, und der Garagenflohmarkt ist nicht gewinnorientiert. Der Garagenflohmarkt ist für das Frühjahr 2021 geplant. Wer sich mit einem Stand beteiligen möchte kann sich unter team@garagenflohmarkt-mellendorf.de melden.

Wer das Organisatoren-Team verstärken möchte ist herzlich eingeladen, zum Planungstreffen am 10. September um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf zu kommen.