Garagenflohmarkt in Mellendorf

Jetzt schon für den 3. Juli anmelden

Mellendorf. Nachdem der Garagenflohmarkt Mellendorf im vergangenen Jahr mit 150 Ständen sehr erfolgreich verlief und viel positive Resonanz hervorrief, ist nun ein erneuter Flohmarkt für Sonntag, den 03.07.2022 geplant. "Im Auswertungsgespräch äußerten die Teilnehmende durchweg den Wunsch, auch im Jahr 2022 einen Flohmarkt durchzuführen. Diesem Wunsch kommen wir vom Organisationsteam gerne nach." so John Pommering von der ehrenamtlichen Initiativgruppe „Mellendorfer Garagenflohmarkt“.Es soll ein Garagenflohmarkt nach bewährtem Muster werden - mit vielen Flohmarktständen in ganz Mellendorf, mit Angeboten für Speisen sowie mit Kulturangeboten. Der Verkauf findet auf dem eigenen Privatgrundstück im Garten oder aus der Garage heraus statt. Es können Keller- und Dachbodenfunden oder andere nicht mehr gebrauchten Dingen angeboten werden. Das Kulturprogramm soll wie bereits im Vorjahr spendenfinanziert mit einer "Hutkasse" umgesetzt werden. Olaf Mußmann von der Initiativgruppe: "Geplant ist wieder ein dezentrales und über ganz Mellendorf verteiltes Kulturfestival mit zahlreichen Flohmarktstand-Bühnen." Wer selbst eine kulturelle Darbietung präsentieren möchte – vom Flötenkonzert bis zum Jonglieren – kann damit gerne am Kulturprogramm beteiligen. Ebenso freut sich das Organisationsteam über Angebote von Standbetreiberinnen und Betreibern, anderen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne zu bieten: Wer Platz auf seinem Grundstück hat kann dies ebenfalls gerne mit anbieten. Künstlerinnen und Künstler, die hier auftreten möchten, können sich gerne über die Homepage an das Organisationsteam wenden. Ergänzt wird das Kulturprogramm um spezielle Angebote für Kinder. "Gerade die Kinderaktionen fanden im letzten Jahr großen Anklang." merkt Michael Pohlenz vom Organisationsteam an. Aus diesem Grund soll ein besonderer Schwerpunkt auf Angeboten für Kinder liegen. Wer also Straßenspiele, Sing-, Mal- oder Bastelaktionen für den Nachwuchs anbieten möchte ist herzlich eingeladen, dies im Rahmen des Garagenflohmarktes umzusetzen. Ihre Flohmarktstände können Interessierte ab sofort über die Website www.garagenflohmarkt-mellendorf.de anmelden. Dazu ist lediglich eine kostenlose Anmeldung auf der Website erforderlich. Wer seine Logindaten vom vergangenen Jahr noch kennt kann sich damit ebenfalls anmelden. Wer auch Nachbarn oder Bekannte für den Flohmarkt gewinnen möchte finde downloadbare Informationsmaterialien auf der Website der Initiativgruppe. Das Organisationsteam freut sich auf zahlreich Anmeldungen und auf einen ebenso erfolgreichen Flohmarkt wie im Vorjahr.