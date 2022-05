Garagenflohmarkt in Wennebostel

Wennebostel. Neuer Schwung für's Dorfleben: Am Sonntag, 29. Mai, veranstaltet Wennebostel einen Garagenflohmarkt. Von 11 bis 17 Uhr kann jede Wennebostelerin und jeder Wennebosteler, der über genug Platz auf seinem Grundstück oder Garage verfügt, teilnehmen und fleißig Sachen an den Mann bringen. Aber auch, wenn nicht ausreichend Platz vorhanden ist, bietet sich eine Alternative: Jenny Söder vom Kartoffelhof hat noch freie Plätze zu vergeben. Interessierte melden sich bitte dazu unter soeder.jenny@gmx.de.

Wer sich zum Garagenflohmarkt anmelden möchte, der möge bitte eine E-Mail an Ortsrat-Wennebostel@pw16.de schicken. Anmeldeschluss ist der 10. Mai.