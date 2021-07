Gartenandacht

Abbensen. Nun schon im elften Jahr lädt die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen unter dem Motto „Schau an der schönen Gärten Zier“ in den Sommermonaten zur Gartenkirche ein. Am Mittwoch, 7. Juli, um 18.30 öffnet die Hausgemeinschaft Alt Helstorf 1 in Helstorf ihren Garten zu einer etwa halbstündigen Andacht für Alt und Jung. „Umkehr und Neuanfang“ lautet das Thema, zu dem alle Bewohner des alten Fachwerkhauses den Gästen mit Texten und Liedern Gedankenanstöße geben möchten. Musikalisch wird die Andacht gestaltet von Jan Michael Ehrhardt vom Friedenshof Niedernstöcken mit seiner Gitarre. Im Anschluss ist Zeit, bei Getränken und Gesprächen noch ein wenig beisammen zu bleiben. Die Andacht findet auch bei Regen statt.