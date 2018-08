Gartenandacht in Rodenbostel

Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen lädt ein

Rodenbostel. Vier Mal im Jahr bittet die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen zur Gartenkirche. Am Mittwoch, 22. August, um 18.30 Uhr öffnet Familie Henneicke aus Rodenbostel (In Rodenbostel 23) ihren großen Garten zu einer gut halbstündigen Andacht und anschließendem gemütlichen Beisammensein bei Getränken und Snacks. Gestaltet wird die Andacht, nicht von der Familie, sondern von einem Stammgast ihres Gästehauses, Elke Rottmann aus Bielefeld. In ihrer Heimat-Kirchengemeinde engagiert sich die Ärztin ehrenamtlich. Auch bei ihren Aufenthalten in der Wedemark besuchte sie in Helstorf und Abbensen verschiedentlich die Gottesdienste und erlebte dabei die Gartenkirche. „So eine Andacht würde ich auch gern gestalten“, äußerte sie anschließend und wurde gleich beim Wort genommen. „Ich werde Texte von Hans-Dieter Hüsch zugrunde legen,“ verriet sie, „der hat so wunderbare Sachen geschrieben.“ Cord Henneicke, der selbst von Kindheit an im Helstorfer Posaunenchor spielt, war von dem Angebot so begeistert, dass er den Chor überredete, die Andacht musikalisch zu begleiten. Henneickes freuen sich, wenn viele Menschen der Einladung folgen und sich mitten in der Woche eine Stunde der Besinnung und der Begegnungen gönnen.