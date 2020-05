Gartengottesdienst entfällt

Mellendorf.Inzwischen ist es Tradition, dass die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Mellendorf am Pfingstmontag in einem privaten Garten in Mellendorf oder Hellendorf zu Gast ist, um Gottesdienst zu feiern. In diesem Jahr muss dieser Gottesdienst wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leider ersatzlos ausfallen. Am Pfingstsonntag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche statt.