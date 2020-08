Geänderte Anfangszeiten

Gottesdienst zur Begrüßung der neuen Konfirmanden

Mellendorf. Insgesamt 27 Jugendliche haben sich in der Kirchengemeinde Mellendorf/Hellendorf zum Konfirmandenunterricht angemeldet. Die Konfirmandenzeit beginnt mit einem besonderen Gottesdienst, in dem alle neuen Konfirmanden namentlich begrüßt und in der Kirchengemeinde willkommen geheißen werden. Der Begrüßungsgottesdienst ist am Sonntag, 13. September, in der St.-Georg-Kirche in Mellendorf. Um die Abstands- und Hygieneregelungen einhalten zu können, feiert die Gemeinde zwei Gottesdienste nacheinander: Um 9.30 Uhr beginnt der Gottesdienst für die Konfis, die sich zum wöchentlichen Unterricht am Dienstagnachmittag angemeldet haben. Der Gottesdienst für die Konfis aus dem Blockmodell beginnt um 11 Uhr. Eingeladen sind die neuen Konfis und ihre Angehörigen beziehungsweise Freunde. Für jede Familie ist in der Kirche eine Bank (fünf Personen, inklusive Konfi) reserviert. Bitte rechtzeitig kommen, weil am Eingang die Namen und Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher dokumentiert werden. Mund- und Naseschutz nicht vergessen und am Eingang bitte die Hände desinfizieren.