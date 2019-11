Geburtstagskonzert

Bissendorf. 130 Jahre Bissendorfer Chor More Music werden gefeiert mit einem Geburtstagskonzert am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der St.-Michaelis-Kirche Bissendorf. Im Anschluss an das Konzert lädt der Chor zu einer kleinen Geburtstagsfeier mit Getränken und Leckereien ein. Der Eintritt ist frei.