Gedenkgottesdienst

Mellendorf. Ein Gedenkgottesdienst und eine Stunde der Erinnerung anlässlich des 80. Geburtstages des langjährigen Pfarrers Karl Heine findet am Sonnabend, 8. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche und dem Gemeindehaus der katholischen Gemeinde Mellendorf statt. Um den Abend planen zu können, wird gebeten, sich in die ausliegende Teilnehmerliste einzutragen. Beiträge in Wort und Bild zur Erinnerung an Karl Heine sind willkommen. Um den Abend koordiniert zu gestalten, wird gebeten, Beiträge mit Georg Müller unter Telefon (01 72) 5 44 93 66 oder E-Mail Georg.Mueller@Scanvest.de abzustimmen.