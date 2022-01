Gefährliche Körperverletzung

Bissendorf-Wietze. Als ein Mann in der Nacht zum Sonntag um 3.12 Uhr letzter Woche im Bereich Regeldamm/Natelsheideweg in Bissendorf-Wietze eine Gruppen von drei bislang unbekannten Personen passierte, schlug ihm eine Person aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht und traf ihn an der Nase und an der Lippe. Als das Opfer flüchten wollte, wurde es von einem unbekannten harten Gegenstand am Hinterkopf getroffen. Die Täterbeschreibung ist vage: Drei männliche Täter, die offensichtlich polnisch sprachen. Eine Person trug eine schwarz-weiße Jogginghose der Marke Adidas. Die Polizei bittet um Hinweise.