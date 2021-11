Geflüchtet

Mellendorf/Elze (ok). Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei in der Wedemark. In der Mittelstraße in Elze ist zwischen Montag und Sonnabend ein weißer Mercedes, möglicherweise durch ein Fahrrad, beschädigt In der Bissendorfer Straße in Mellendorf ist am Sonnabend zwischen 14 und 16.30 Uhr der Außenspiegel eines grünen Opels touchiert worden, vermutlich beim Vorbeifahren. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (05131) 9770.