Gegen Gewalt an Frauen

Wedemark. Auch in diesem Jahr werden am 14. Februar wieder Frauen auf der ganzen Welt gemeinsam öffentlich tanzen und damit gegen Gewalt an Frauen demonstrieren. Gewalt gegen Frauen stellt eine extreme Menschenrechtsverletzung dar, die Frauen in allen Ländern und Kulturen erleben. Jede dritte Frau in Europa ist nach Schätzungen mindestens einmal im Verlauf ihres Lebens von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Das sind mehr als zwölf Millionen Frauen allein in Deutschland, so das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In der Wedemark wollen sich Frauen, die Gewalt erfahren haben oder immer noch unter der Gewalt ihrer Angehörigen oder Außenstehender zu leiden haben nun regelmäßig treffen, um sich gegenseitig zu unterstützen und nach Lösungen für ihre Situation zu suchen. Betroffene Frauen erhalten Informationen zur neuen Selbsthilfegruppe bei KIBIS unter Telefon (05 11) 66 65 67.