Gelassen durch die Wechseljahre

Bissendorf. Die Wechseljahre sind ein Übergang und Aufbruch in eine neue Freiheit. Wechseljahre können einschneidende Veränderungen mit sich bringen, zum Beispiel im persönlichen, beruflichen oder im familiären Bereich. Diese Lebensphase bietet vor allem die Chance, die Herausforderungen mutig anzugehen. In dieser Veranstaltung erfahren die Kursteilnehmerinnen von der Dozentin Antje Metzler, was in dieser Zeit in ihrem Körper vor sich geht, welche Auswirkungen der „Tanz der Hormone“ haben kann und wie sie auf natürliche Weise durch gesunde Ernährung, gezielte Bewegung, Stressabbau und einfachen Selbsthilfetipps den Wechseljahren positiv begegnen können. Folgende Inhalte werden behandelt: Anatomie des weiblichen Körpers, zum Beispiel Zyklus, Hormonlage; Ernährung, zum Beispiel Vitaminversorgung; Entspannungsmöglichkeiten; Bewegung, zum Beispiel Beckenbodengymnastik; Selbsthilfetipps, zum Beispiel Kneippsche Anwendungen. Die Veranstaltung findet statt in der vhs Hannover Land, Geschäftsstelle Wedemark, Am Mühlenberg 15 in Bissendorf am Donnerstag, 21. März, 18 bis 20.15 Uhr; Kursnummer: X940247. Beratung: Birgit Schulze, Telefon (0 51 37) 9 80 03 37, schulze@vhs-hannover-land.de; Anmeldung bei Ilona Goldmann-Drescher, Telefon (0 51 37) 9 80 03 30, goldmann-drescher@vhs-hannover-land.de oder direkt über die Internetseite www.vhs-hannover-land.de sowie persönlich in den Geschäftsstellen.