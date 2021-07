Geldbörse gestohlen

Elze. Eine 74-jährige Wedemärkerin kaufte nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 13.40 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft "Auf dem Farnkamp" in Elze ein. Beim Bezahlen legte sie kurz ihre Geldbörse im Kassenbereich ab. Eine Frau nutzte einen Augenblick der

Unachtsamkeit und entwendete die abgelegte Geldbörse. Die Tat wurde auf Video aufgezeichnet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109.42 17.