Geldbörse gestohlen

Mellendorf. Einer 70-jährigen Frau wurde nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 14.30 und 15 Uhr während des Einkaufs in einem Discounter am Mellendorfer Burgweg die Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte sowie weiteren persönlichen Papieren entwendet. Nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, nahm sie Kontakt mit dem kontoführenden Geldinstitut auf. Dabei wurde festgestellt, dass unmittelbar nach dem Diebstahl von ihrem Konto sowie dem ihres Ehemanns jeweils ein Geldbetrag abgehoben worden war. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (05130) 977-0.