Geldbörse gestohlen

Mellendorf. Eine 63-jährige Wedemärkerin wurde am Dienstag gegen 12 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls. Sie befand sich im Verkaufsraum eines Discounters am Burgweg, als sie

von hinten von einer unbekannten Frau angerempelt wurde. Als die Geschädigte einige Minuten später ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. Diese hatte sich bei Betreten des Discounters noch in ihrer am Körper getragenen Umhängetasche befunden. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld unter anderem auch eine EC-Karte. Mit dieser versuchten die unbekannten Täter bereits kurze Zeit

nach dem Diebstahl Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben. Dieses misslang allerdings. Die vermeintliche Täterin wurde von der 63-Jährigen wie folgt beschrieben :

etwa 20 bis 35 Jahre alt, circa 165 Zentiter groß und schlank, dunkelblonde beziehungsweise braune Haare. Zu Bekleidung und Fluchtrichtung konnten keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.