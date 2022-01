Geldbörse gestohlen

Elze. Wie der Polizei erst am Donnerstag gemeldet wurde, kam es bereits am Dienstag letzter Woche, in der Zeit zwischen 15 bis 15.45 Uhr, zu einem Geldbörsendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Nähe des Bahnhofes Elze. Unbekannte Täter entwendeten aus einer Tasche eine 73-jährigen Frau die Geldbörse, in der sich eine geringe Menge Bargeld und Papiere befanden.