Geldbörse gestohlen

Mellendorf. Am 17. Februar gegen 19.30 Uhr wurde in einem Discountmarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf einem 38-jährigen Mann eine Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. In dieser befanden sich 1000 Euro Bargeld sowie zahlreiche Karten, unter anderem auch Girokarten. Aufgefallen sei dem Geschädigten im Nachhinein, dass ihm an der Brotschneidemaschine eine männliche Person ziemlich nahegekommen sei. Die Person wird von ihm wie folgt beschrieben: dunkle Haut, schwarze Kleidung, etwa 45 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß.